مقتل 6 وإصابة 25 من قوات البيشمركة في قصف جوي وصاروخي على كردستان العراق

كشفت وسائل إعلام كردية، عن تعرض قوة من البيشمركة، فجر اليوم الثلاثاء، لهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ، نتج عنه سقوط العديد من القتلى والجرحى، في منطقة سبيلك التابعة لقضاء خليفان ضمن إدارة سوران بمحافظة أربيل "450 كم شمالي العراق".

وذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية، أن الهجوم وقع فجر اليوم وأسفر عن مقتل ستة من عناصر البيشمركة وإصابة ما بين 20 إلى 25 آخرين في حصيلة أولية.

ورجحت الشبكة، استُخدام ما لا يقل عن خمسة صواريخ وطائرات مسيرة في الهجوم، وجرى اعتراض وإسقاط بعضها في الجو، فيما نُقل الجرحى إلى مستشفيات الطوارئ لتلقي العلاج.