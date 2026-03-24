رابطة الأندية تعلن تعديل جدول مباريات مرحلة تحديد البطل

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديلات جديدة على جدول الدوري الممتاز، في خطوة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين مصالح الأندية ومتطلبات إعداد منتخب مصر، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية المرتقبة.

وقررت الرابطة تقليص موعد نهاية المسابقة بتقديمه 10 أيام مقارنة بالجدول السابق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفني للمنتخب لإقامة معسكر مبكر يساهم في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المرحلة المقبلة.

كما تم تعديل موعد انطلاق الجولة الأولى، لتُقام يومي 6 و7 أبريل بدلًا من 3 من الشهر ذاته، بسبب المباراة الودية المرتقبة لمنتخب مصر أمام إسبانيا يوم 31 مارس، بهدف منح الدوليين فترة راحة كافية عقب العودة وتفادي ضغط المباريات.

وجاءت هذه التعديلات مستفيدة من خروج الأهلي وبيراميدز والمصري من المنافسات الإفريقية، وهو ما أتاح مساحة زمنية إضافية ساعدت الرابطة على إعادة ترتيب الجدول بمرونة أكبر.

وفي المقابل، حرصت الرابطة على مراعاة التزامات الزمالك القارية باعتباره الممثل المصري الوحيد المتبقي، حيث تم منحه فترات راحة مناسبة قبل مواجهاته، أبرزها لقاء شباب بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية يوم 12 أبريل، مع توفير فترة إعداد تصل إلى 6 أيام قبل المباراة.

وعلى صعيد المباريات، يلتقي الأهلي مع سيراميكا يوم 7 أبريل على ملعب المقاولون العرب في تمام الثامنة مساءً، بينما يواجه الزمالك نظيره المصري على ستاد برج العرب في الخامسة مساءً. وفي الجولة الثانية، يستضيف الأهلي فريق سموحة يوم 11 أبريل على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً.