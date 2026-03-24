إيران وحزب الله يطلقان الصواريخ بشكل متزامن على إسرائيل

أطلقت إيران وحزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، الصواريخ بشكل متزامن على إسرائيل، الأمر الذي تسبب في دوي صفارات الإنذار بمختلف أنحاء الأراضي المحتلة.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل شمال إسرائيل، قائلة إن الصاروخ الإيراني الذي أطلق باتجاه جنوب إسرائيل يحمل رأسًا عنقوديًا.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد موجة صاروخية قادمة من إيران، ويعمل على اعتراضها.

فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة وعراد بعد رصد صواريخ من إيران.

ولفتت إلى دوي صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت وجنوب النقب، وكذلك في كرمئيل ومحيطها في الجليل الأوسط شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صاروخا إيرانيا استهدف تل أبيب صباح اليوم الثلاثاء، ضمن «الموجة الـ78» احتوى على رأس حربي متشظٍ انقسم إلى 4 قنابل تزن الواحدة منها 100 كيلوجرام، مما تسبب في دمار واسع وسقوط شظايا في 8 مواقع مختلفة بالمدينة.

وقالت بلدية تل أبيب إن القصف الإيراني أسفر عن أضرار بالغة في 12 مبنى و9 مركبات وقد تم إجلاء 93 عائلة أضيفت إلى 1500 من سكان المدينة منذ بدء الحرب فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل 6 إصابات وتضرر مبنى مكون من 4 طوابق إثر إصابة مباشرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، عن إطلاق الموجة الـ78 ضمن عملياته العسكرية التي يطلق عليها «الوعد الصادق 4»، شملت أهدافا واسعة النطاق في عمق الأراضي المحتلة قبل إعلان موجة جديدة (79) مع ساعات عصر الثلاثاء.