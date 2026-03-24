إعلان القائمة القصيرة لجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

أعلنت جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، القائمة القصيرة المرشحة لجائزة أفضل كتاب للطفل في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، والتي تضم مجموعة من الإصدارات الموجهة للأطفال واليافعين من عدد من دور النشر العربية والدولية، موزعة على ثلاث فئات عمرية هي: الطفولة المبكرة، والطفولة المتوسطة، وفئة اليافعين.

وضمت القائمة القصيرة في فئة اليافعين رواية «مربى الكرز» لمحمد عويضة، دار لؤلؤ للنشر والتوزيع، و«أنغام كرة الطاولة» لحسام وهب، دار الزريق، و«جابو» لرانيا بده، دار نهضة مصر.

كما تضمنت القائمة الطويلة في فئة الطفولة المبكرة ستة عناوين هي «قرب الخيمة تحت الغيمة» لإسراء كلش، مؤسسة تامر، «كن قريباً» لجيكار خورشيد، دار كلمات، و«أنا هنا» لنور الهدى محمد، دار رحيق الكتب.

أما فئة الطفولة المتوسطة فشملت «أحلم دوماً بالطيران» لأماني سليمان داود، الدار الأهلية، و«ثم أصبح اسمي طائراً» لأحلام بشارات، دار نهضة مصر، و«أي شيء» لندانية المرزوق، دار كتب نون.

وتعد جائزة أفضل كتاب للطفل التي ينظمها الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال من أبرز الجوائز العربية المتخصصة في أدب الطفل، إذ تسعى إلى دعم صناعة كتاب الطفل وتشجيع الكتّاب والناشرين على تقديم أعمال إبداعية تسهم في تنمية خيال الأطفال واليافعين وتعزيز ارتباطهم بالقراءة.

ويعد الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال إطارًا مهنيًا يجمع الناشرين المتخصصين في مجال كتب الأطفال، وقد أُطلق في الثامن من مارس عام 2008، ثم تم اعتماده لاحقًا كأحد مؤسسات هيئة الشارقة للكتاب بموجب المرسوم الأميري رقم 50 لسنة 2016، ويتخذ من مدينة الشارقة مقرًا له