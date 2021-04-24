علق الموسيقار حلمي بكر، على حديث العرافة بأن زواجه من الفنانة علية التونسية كان بهدف المصلحة، أنه كان مصلحة متبادلة لأنه قدم لها ألحان أغاني وضعتها في مصاف المطربين الأوائل، كما أنها صوت جميل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أنه عرض عليه الزواج منذ يومين، ولا يمانع من الزواج مرة أخرى، خاصة وأنه يعاني من الوحدة الآن، قائلًا: «الوحدة وحشة، ولما هنزل من هنا هكون لوحدي مع حيطان البيت،

وأنا متعودتش على كده، رغم إن في يوم من الأيام شقتي كان اسمها المنور وفيها كل فناني مصر».

وذكر أن آخر فنانين سألوا عليه كانا مدحت صالح وصابر الرباعي وعلي الحجار، لافتًا إلى أنه يرى ابنته عندما تسمح الظروف بذلك.

وتابع: «قاعد لوحدي في الشقة ومحدش بيجي يخدمني، وفي أصدقاء بيدوروا عليا، وعزة نفسي بتمنعني أطلب المساعدة، لكن الحمد لله إن علاقتي بنفسي سليمة، وكل اللي بيضايقني إني ممكن أموت ومحدش يحس بيا».