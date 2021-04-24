 محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى تحرير سيناء - بوابة الشروق
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محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى تحرير سيناء

الفيوم: مصطفى البنا
نشر في: السبت 24 أبريل 2021 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 24 أبريل 2021 - 10:12 م

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال محافظ الفيوم في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن، راجياً أن يمتعكم المولى عز وجل بدوام التوفيق والسداد لمسيرة سيادتكم المعطاءة، وأن تظل القوات المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

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