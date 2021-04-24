أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 0.2% خلال 24 ساعة حتى الساعة 07.16 صباح اليوم السبت، بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 مليون حالة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 0.2%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 3.73 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالوباء في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 92 حالة وفاة.

كما شهدت ولاية مين زيادة بنسبة 0.6% في عدد الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 59 ألفا و239 حالة.