سويسرا تكتشف أول إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا

رصدت سويسرا أول إصابة من سلالة مختلفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي تلك التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند.

وذكر مكتب الصحة العامة الفيدرالي السويسري - أنه "جرى اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الهندية من كوفيد-19 في سويسرا"، مشيرا إلى أن الحالة كانت لراكب ترانزيت يعبر من أحد مطارات سويسرا.

جدير بالذكر أن الهند تواجه ارتفاعا مدمرا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، خاصة بعد أن أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 346 ألف و786 إصابة جديدة، وهو أعلى حصيلة يومية تسجلها دولة منذ بداية أزمة جائحة كورونا في مارس 2020.