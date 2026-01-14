السفيرة الأمريكية تشيد بآثار وملابس إسنا: لابد من زيارتها

ردت هيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية لدى مصر، على سؤال حول ماذا ترشح من أماكن لضيوفها لزيارتها في مصر، قائلة: "يمكن تخصيص يومين لزيارة القاهرة ورؤية الأهرامات والمتحف المصري الكبير".

وقالت خلال لقاء عبر برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، اليوم الأربعاء، إن هناك أماكن أقل شهرة لكنها غنية بالتاريخ والثقافة مثل مدينة إسنا، التي تشتهر بالآثار والملابس الخاصة بها والأكلات مثل العدس والملوخية، مضيفة أن السياحة الغذائية من الممكن أن تكون فرصة في المستقبل.

وتابعت "مصطفى"، أنه أذا زار أحد الأقصر لابد أن يذهب لإسنا للاستمتاع بها، مضيفة أن هناك نحو 2000 شركة أمريكية تعمل في مصر، 10% منها في قطاع السياحة، متمنية أن يشهد هذا القطاع المزيد من النمو في المستقبل.

ولفتت إلى أنها تحب أن يكون الفطور والسحور في رمضان مع العائلة والأصدقاء، وهي تفضل تنوع الوجبات بين المأكولات مثلاً المصرية، أو الأمريكية أو الهندية حسب اليوم.

وأردفت أنها تحب الطهي في المنزل، مطبقة وصفات مثل الأرز بالشعرية والبامية على الطريقة المصرية في البرنامج.

وأشار إلى أنها تحب الفلفل الحار، مضيفة أنها تعلمت الطبخ المصري بنفسها ولكنها ليست خبيرة فيه.