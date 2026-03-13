رجل دين بارز في إيران يحث البابا ليو الرابع عشر على إدانة مقتل خامنئي

دعا رجل دين رفيع المستوى في إيران، البابا ليو الرابع عشر إلى إدانة مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن علي رضا أعرافي قوله في رسالة وجهها إلى البابا اليوم الجمعة: "نتوقع منكم إدانة هذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية وتجاهل كرامة القادة الدينيين بصوت عالٍ وواضح، ووصمها بأنها لا تتوافق مع تعاليم المسيحية".

وكان البابا قد أعرب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن قلقه إزاء تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وأبدى "حزنه العميق" تجاه جميع الضحايا.

وحذّر الفاتيكان كذلك من تراجع قوة القانون الدولي.

ويترأس أعرافي الحوزات العلمية في إيران، وهو عضو بارز في مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بدور قوي في البلاد.

وكان أحد أعضاء القيادة المؤقتة في أعقاب وفاة خامنئي خلال هجوم وقع في 28 فبراير، وقبل تعيين مرشد أعلى جديد، ابنه مجتبى خامنئي.