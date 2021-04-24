قالت الدكتور سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن الوزارة ترحب بقرار عودة السياحة الروسية إلى مصر، مشيرة إلى استعداد مصر لاستقبال السياحة منذ فترة أيًا كان مصدرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الجمعة، أن قطاعي السياحة والآثار حصلا على دعم كبير من الدولة ما عمل على توفير بنية تحتية جيدة وتأهيل العنصر البشري لاستقبال السياحة بشكل عام.

وأشارت إلى الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة في المنشآت السياحية والفندقية، مضيفة أنه تم تأهيل وتزويد المنتجعات السياحية بالمستلزمات اللازمة لمكافحة انتشار لفيروس كورونا، فضلًا عن توفير رعاية صحية ومستشفيات في المقاصد السياحية.

وأكدت أن المطارات المصرية تطبق إجراءات الجودة وحصلت على شهادات دولية تثبت التزام المطارات تلك الضوابط اللازمة في حركة السياحة خلال الفترة الحالية، لافتة إلى تحديد الحد الأدنى لأسعار الفندق والغرف خلال الفترة الأخيرة والذي جاء استجابة لمطلب المستثمرين حتى لا يتم حرق الأسعار.

وذكرت أن مصر تستهدف السياحة النوعية وليس الكم، لهذا فهي تستدف نوعية معينة من السائحين، مشيرة إلى صمود قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الماضية والسمعة الطيبة التي اكتسبها القطاع كان السبب وراء استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا.

https://www.youtube.com/watch?v=fZU6tjE7S7w