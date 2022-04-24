الدفاع الروسية: تدمير ورش لتصنيع المواد المتفجرة شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة، ورش في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود في مقاطعة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا.



وصرح المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، بأنه تم تدمير ورش في مصنع لإنتاج المتفجرات والبارود، بصواريخ عالية الدقة، أطلقت من الجو للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوجراد.



من جهة أخرى، تواصل فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش الروسي، إزالة الألغام في المناطق السكنية بناء على طلب من السكان المحليين فى مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أعدادا كبيرة من المقذوفات مختلفة الأغراض والأعيرة سقطت في المناطق المأهولة في خيرسون نتيجة قصف من كتائب القوميين الأوكرانيين".