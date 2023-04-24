المخرج خالد مرعي: لن أقدم مسلسلات الـ30 حلقة مرة أخرى

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قال المخرج خالد مرعي، إن سبب نجاح مسلسل "علاقة مشروعة"، هو تعاون الأبطال في تقديم عمل فني مميز.

وكشف مرعي عن سبب قبوله إخراج مسلسل "علاقة مشروعة"، قائلا: "الأفكار الدرامية بشكل عام محدودة.. ولكن جذبني طريقة سرد نص مسلسل علاقة مشروعة.. وياسر جلال كان بيحكيلي القصة بشغف.. والسرد هو بطل الحكاية".

وأكد خلال تصريحاته ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "on"، الأحد، أن هناك تطور في الأعمال الفنية على المستوي العالمي، قائلًا: "إحنا قربنا نوصل للتطور في الأعمال الدرامية ونواكب الدول الخارجية".

وصرح لأول مرة بأنه لن يخض تجربة 30 حلقة مرة أخرى، مضيفًا "العمل اللي 15 حلقة فيهم فكرة.. وبيكون أكثر تأثيرًا دراميًا وموضوع 30 حلقة بيحتاج نجوم كتير ومجهود كبير والموضوع مش سهل".