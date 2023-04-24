فينيسيوس يقود قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة المرينجي التي ستخوض مواجهة جيرونا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق جيرونا نظيره ريال مدريد على ملعب مونتيليفي، في السابعة والنصف من مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد في مواجهة جيرونا كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزلا - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: أوريليان تشواميني - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - ماريو مارتن - سيرخيو أريباس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز.