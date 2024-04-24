المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب بقيادة المخرج عمرو سلامة

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب، بقيادة المخرج عمرو سلامة.

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل؛ للانضمام إلى تجارب الأداء المقرر عقدها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح عمرو الفقي أنه سيتم التعاقد مع الفائزين في عمل مسلسل من إنتاج المتحدة؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

وأشار الفقي إلى أن تجارب الأداء لـ المشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج تليفزيوني، يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة.



كما نوه الرئيس التنفيذي لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأنه سيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج، والمونتاج، والتصوير، والكتابة، وجميع عناصر العمل الفني.