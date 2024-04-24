الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز ضد حملات التشويه الإسرائيلية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، دعمه لـ فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأييده لمنهجيتها في العمل.

وقدمت ألبانيز، خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية برئاسة موريتانيا، إحاطة معمقة عن أعمالها وتقاريرها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال فترة ولايتها، استناداً إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأطلعت المقررة الأممية، مجلس الجامعة العربية على رصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 مارس الماضي، تحت عنوان "تشريح إبادة جماعية"، والذي قدم تحليلاً قانونياً محكماً حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني موضحة صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكري.

من جهته، رحب المجلس بالتوصيات التي قدمتها إلى الدول الأعضاء، وبدعوتها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية بحق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.

وعبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن دعمهم لولاية المقررة الخاصة البانيز، وتقديرهم وتأييدهم للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس على التضامن مع ألبانيز إزاء حملات التشويه والتحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقاريرها حولها.