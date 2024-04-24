هيئة تنشيط السياحة: اجتماعات ومناقشات لتنظيم فعاليات وحفلات غنائية عالمية في عدة مناطق

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن اجتماعات ومناقشات يتم عقدها لتنظيم فعاليات وحفلات غنائية عالمية في عدة مناطق سياحية في مختلف أنحاء الجمهورية وفقا للمواسم السياحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر يأتي في صلب الوزارة من أجل تنشيط السياحة.

وأوضح أن الحفلات الغنائية والفعاليات على اختلاف أشكالها يتم التوسع في تنظيمها، مشيرا إلى أن تذكرة الحفلة إذا كانت بـ100 دولار يدخل منها نحو 40% للخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى أن السائح الذي يغادر بلده ليحضر حفلا فنيا، يكون زائر عالي الإنفاق، وسيدفع مبالغ كبيرة من أجل رفاهيته سواء في رحلة الطيران أو فندق الإقامة وجودته.

ونوه بأنّ بأن زيارة هؤلاء السياح من أجل حضور مثل هذه الفعاليات الفنية لا تقتصر على يوم واحد، لكنها تتضمن أكثر من يوم، ما يرفع من حجم العوائد من إنفاقه.