وزير الأعمال الإيطالي لـ«الشروق»: مصر و8 دول تستفيد من المرحلة الأولى لخطة ماتي التنموية

- أورسو: روما اعتمدت خطة ماتي لأفريقيا وخصصت لها 5 مليارات يورو نظرا لأهميتها لأوروبا وأفريقيا

قال وزير الأعمال الإيطالي أدولفو أورسو، إن خطة ماتي الإيطالية لمساعدة دول أفريقيا تستهدف التعاون مع 9 دول في مقدمتها مصر، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنويع سلاسل إمداد الطاقة إلى أوروبا.

وأضاف أورسو، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش مؤتمر صحفي نظمته سفارة إيطاليا في القاهرة، أن الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني اعتمدت خطة ماتي لأفريقيا وخصصت لها 5 مليارات يورو إدراكا منها أهمية الخطة لأوروبا وأفريقيا.

وتحمل خطة ماتي اسم إنريكو ماتي، مؤسس عملاق الطاقة الإيطالي "إيني"، وتركز على مساعدة دول جنوب البحر المتوسط للمساهمة في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحل شمال أفريقيا، ولا سيما ليبيا وتونس، إلى أوروبا، وكذلك التعاون مع أفريقيا في مشروعات البنية التحتية وتنويع سلاسل الإمداد لضمان أمن الطاقة في أوروبا.

• خطة ماتي وإنتاج المواد الأولية الأساسية

وبسؤاله عن الفوائد التي ستعود على إيطاليا من تطبيق خطة ماتي في أفريقيا، قال أورسو لـ"الشروق"، إن مشروعات خطة ماتي ستهتم بزيادة إنتاج المواد الأولية الأساسية وتطوير الزراعة واستخدام طرق حديثة في استغلال الموارد المائية، فضلاً عن الاهتمام بالمدن الصناعية واستخدام المواد الأولية مع أهميتها في إنتاج التكنولوجيا الهامة لأوروبا وأفريقيا.

وأوضح الوزير الإيطالي أنه يتحدث عن المواد الأولية الحيوية مثل معادن الأرض النادرة التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية الخضراء مثل الرقائق التكنولوجية وغيرها من الصناعات الحديثة.

• أهمية اقتصاد الفضاء ضمن الخطة

وأكد أورسو أن خطة ماتي تعني بالاقتصاد المستقبلي مثل اقتصاد الفضاء، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية والإيطالية في هذا الشأن. وأوضح الوزير الإيطالي أن التوقيع على الاتفاقية هو مقدمة لاتفاق سيتم توقيعه بين الطرفين خلال أيام، مشيرًا إلى أنه سيزور كينيا حيث توجد قاعدة فضاء إيطالية وستكون هذه القاعدة مقر لدورات تدريبية وتأهيلية لرواد الفضاء الأفارقة. وحضر المؤتمر الصحفي سفير إيطاليا لدى القاهرة ميكيلي كواروني والمستشار الإعلامي الإيطالي بالسفارة تومازو جاريزو.

• مصر وإيطاليا يمكنها تحديد مستقبل المنطقة

إلى ذلك، قال أورسو، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إيطاليا ومصر تتشاركان في الطموح لأن تصبح مركز الطاقة في البحر المتوسط، مضيفاً: معًا يمكننا تحديد مستقبل المنطقة والمساهمة في استقلالها الاستراتيجي. وأشار أورسو إلى أن من بين ركائز خطة ماتي توليد وتوريد ونقل الطاقة المتجددة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية المتطورة وتسهيل الحصول على الكهرباء لجميع البلدان الأفريقية. وتطرق أورسو إلى مجال آخر للتعاون وهو مجال البنية التحتية لنقل وتصدير الطاقة من المصادر المتجددة من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، مضيفاً: مصر تتطلع إلى إيطاليا لبناء جسر تنموي مع أفريقيا فيما يتعلق بالتحول البيئي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والفضاء.

• انعقاد الاجتماع الثاني لخطة ماتي في إيطاليا

في سياق متصل، ترأس وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لغرفة التحكم بشأن خطة ماتي الإيطالية حول أفريقيا في الصالة الخضراء بقصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة الايطالية).

وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف أجهزة الدولة الإيطالية والشركات المملوكة للقطاع العام والجامعات والأبحاث والشركات الخاصة المعنية بالتعاون و التطوير.

وخلال الاجتماع، تم التذكير بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى مصر وتونس مؤخرا، مما سمح بتوقيع اتفاقيات مهمة في بعض قطاعات التدخل التي حددتها الخطة كالزراعة والمياه.

والهدف من الاجتماع دراسة نسخة موحدة من الوثيقة الموجزة لخطة ماتي، في ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء غرفة التحكم، مع الانتهاء من الوثيقة، التي سيتم إرسالها إلى البرلمان الإيطالي لإبداء رأي اللجان النيابية المختصة.