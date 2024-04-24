صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و262

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ201 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 79 شهيدًا و86 إصابة.

ونوهت الوزارة أن «عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفًا و262 شهيدًا، و77 ألفًا و229 إصابة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة أبو عربان في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات شمال غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف بالمدفعية في محيط المكان.

وسُجلت إصابات في صفوف المواطنين، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق مختلفة من أحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، كما سُمعت أصوات انفجارات ضخمة ومتواصلة مع تصاعد ألسنة الدخان في أحياء الزيتون، والشجاعية، والتفاح، والدرج، وتل الهوا، والرمال في مدينة غزة.

وشمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين، في قصف مدفعي متواصل على بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وشرق جباليا.

واستهدفت غارة جوية من طائرة حربية إسرائيلية أرضًا زراعية بمنطقة ترانس البابا في منطقة الزوايدة، وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحلقت طائرات الاحتلال دون طيار على علو منخفض في أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة.

وجنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، عشرات القذائف صوب مناطق عبسان، وخزاعة، والزنة.