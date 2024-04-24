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أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت، أن قوات الاحتلال تنفذ عملية هجومية على جنوب لبنان، بعد وذلك تبادل إطلاق النار على نحو شبه يومي عبر الحدود.

وقال جالانت في بيان: «انتشرت الكثير من القوات عند الحدود، وتقوم قوات الجيش حاليًا بعمليات هجومية على جنوب لبنان بأكمله».

ولم يوضح جالانت إن كانت قوات إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وادعى جالانت، القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان، وزعم أن النصف الآخر يختبئون ويتركون الميدان أمام عمليات قوات الاحتلال.

من جهته، أكد متحدث من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، أنهم لم يرصدوا أي عبور بري اليوم.

في وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال أنه شن هجوما واسع النطاق طال حوالى 40 هدفا، وصفها بأنها مستودعات وبنى تحتية تابعة لحزب الله افي محيط عيتا الشعب في جنوب لبنان، بالطائرات الحربية والقصف المدفعي.

وقال البيان إن حزب الله يستخدم وسائله القتالية في منطقة عيتا الشعب لضرب «الجبهة الداخلية الإسرائيلية».

في سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن إسرائيل تستهدف عيتا الشعب وعددا من القرى المحيطة بها.

وقالت: «ينفذ الطيران الحربي الاسرائيلي حزاما ناريا من الغارات الجوية بلغت أكثر من 13 غارة استهدفت اطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط وخلة وردة».