 لبنان يطالب الأمم المتحدة بتجديد ولاية اليونيفيل لمدة عام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يطالب الأمم المتحدة بتجديد ولاية اليونيفيل لمدة عام

اسطنبول - الأناضول
نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 2:21 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 2:21 م

طالبت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتجديد ولاية القوة الأممية المؤقتة جنوب البلاد "اليونيفيل" لمدة عام، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها.

وفي سلسلة منشورات عبر منصة إكس، قالت الوزارة: "وجهنا رسالة إلى غوتيريش نطالب فيها بتجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام اعتبارا من 31 أغسطس 2025".

وأكدت الوزارة في رسالتها تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها.

كما طالبت الرسالة بـ"انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه".

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