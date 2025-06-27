وافق رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بحسب بيان مجلس السيادة.

وقال البيان، إن غوتيريش طلب تنفيذ هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في مدينة الفاشر المحاصرة لإيصال المساعدات للمحتاجين.

وأضاف: "وافق رئيس مجلس السيادة على الهدنة، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص".

وبينما لم يحدد بيان مجلس السيادة موعد بدء الهدنة، لم يصدر تعقيب من قوات "الدعم السريع" بهذا الخصوص حتى الساعة 11:30 (ت.غ).

ومنذ 10 مايو 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

في السياق، قال بيان مجلس السيادة، إن غوتيريش رحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء، واعتبره "خطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني".

وفي 31 مايو الماضي، أدى إدريس اليمين الدستورية أمام البرهان، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، بعد إصدار رئيس مجلس السيادة، مرسوما دستوريا بتعيينه في 19 من الشهر نفسه.

وإدريس، سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة في 2010.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربًا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.