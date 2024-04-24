شعبة الخضروات: تراجع أسعار البصل والبطاطس بالأسواق إلى 13 جنيها

أعلن حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار البصل بشكل كبير خلال الأيام الماضية؛ نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.



وذكر خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن سعر البصل في سوق الجملة يتراوح حاليًا بين 8 و 10 جنيهات، بينما يتراوح سعر التجزئة للمستهلك بين 12 و15 جنيهًا كحد أقصى.



وأكد أن أسعار العديد من الخضروات والفواكه الأخرى شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، لافتا إلى تراجع أسعار الطماطم في سوق الجملة إلى ما يتراوح بين 4 و 7 جنيهات، بينما يتراوح سعرها في التجزئة بين 9 و 10 جنيهات.



كما أشار إلى تراجع أسعار البطاطس من 25 جنيهًا من 13 و15 جنيهًا في جميع المحافظات، متوقعا استمرار انخفاض أسعار الخضروات والفواكه خلال الفترة المقبلة مع حلول فصل الصيف وزيادة المعروض من هذه المنتجات في الأسواق.



ونوه إلى أن أسعار فواكه البطيخ والكنتالوب والخوخ والتفاح المصري والعنب والمانجو والمشمش سوف تنخفض كذلك مع بدء المواسم الصيفية وزيادة المعروض من هذه الفواكه في الأسواق.