إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عيد الفصح اليهودي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية يوم الأربعاء إن إسرائيل أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين وفتحته للمستوطنين يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وأضافت الوكالة أن مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة استنكر إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرا ذلك "تعديا سافرا على حرمة الحرم واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم".

كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي في الحرم وساحاته.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية كثفت وجودها عند جميع المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية، كما أغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت الوكالة الفلسطينية إن 234 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ونفذوا "جولات استفزازية في باحاته في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس".