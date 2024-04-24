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اليوم.. سينما زاوية تعيد فيلم مدينة الرب إلى السينما بعد 24 سنة من عرضه الأول


نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 5:50 م

تعرض سينما زاوية بدءا من اليوم، فيلم "مدينة الرب -CITY OF GOD"، وذلك بعد ٢٢ سنة من عرضه الأول مرة.

الفيلم إخراج فرناندو ميريلس، وقصته مقتبسة عن أحداث حقيقية تحكي عن ضاحية قامت الحكومة البرازيلية ببنائها لتكون مأوى لبعض الفقراء والمشردين فى الستينات بعيداً عن ريو دي جانيرو، وسميت هذه الضاحية (مدينة الرب) ويحكي كيف تطورت الحياة في هذه المنطقة حتى صارت أكبر البؤر الإجرامية في البرازيل.

الفيلم الذي رُشح لأربعة جوائز اوسكار، وفاز بـ75 جائزة في مهرجانات عالمية، يعرض مترجما إلى اللغة العربية والإنجليزية.

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