محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير حديقة الديوان العام بطور سيناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حديقة الديوان العام بمدينة طور سيناء، وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من مشايخ وعواقل المحافظة، والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظة، أنه جرى تطوير الحديقة ضمن جهود المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على تطوير المباني والحدائق العامة؛ حفاظًا على رونقها لذا يجري تطوير وتجميل مبنى المحافظة.

وأقامت محافظة جنوب سيناء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، ووضع المحافظ ، إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بساحة الحديقة المركزية.

وأكد المحافظ، أن اليوم يعد أحد أيام مصر الخالدة، وهو يوم إحياء بطولات وأمجاد تحرير سيناء، التي كانت تقع تحت سيطرة الاحتلال، ونجحت القوات المسلحة في إعادتها إلى الوطن، ورفع العلم المصري يرفرف في سمائها عاليًا خفاقًا.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية نجحت في إعادة جزء كبير منها في حرب أكتوبر المجيدة، كما نجحت المساعي الدبلوماسية والتحكيم الدولي في إعادة طابا، وبذلك أصبحت سيناء كاملة تحت القيادة المصرية، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة كونها العين الساهرة على مر العصور لصيانة وحماية الوطن.

وأشار إلى أن شبه جزيرة سيناء ارتوت بدماء أبنائها المصريين، لذا تعكف القيادة السياسية على إحداث تنمية متكاملة لتوفير كافة الخدمات لأبناء سيناء، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائما ما يوجه بتلبية وتوفير كافة الخدمات لأبناء سيناء.