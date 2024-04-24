ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، الذي أقيم على مدار يومين، تحت عنوان "الدراسات النوعية ودورها في دعم مبادرة تراثنا وفقاً للمتغيرات الاقتصادية".

وكان المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود أحمد ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور السيد محمد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكانت قد انطلقت فعاليات المؤتمر أمس الثلاثاء، واستمرت على مدار يومين، وتضمنت العديد من مناقشة أكثر من 110 أبحاث، وورش العمل التخصصية، التي شارك فيها العديد من الأساتذة والباحثين والإعلاميين، بإشراف الدكتورة أميرة صابر أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون ورئيس اللجنة الصحفية.

وأشاد جميع المشاركون بحسن تنظيم المؤتمر، وفى ختام المؤتمر تم عرض التوصيات التي تم التوصل إليها، وتم تقديم عرضاً مسجلاً لطلاب قسم التربية الموسيقية بالكلية تحت إشراف الدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا المحلاوي رئيس قسم التربية الموسيقية، وميدلي لأغاني فيلم فاطمة وماريكا وراشيل للفنان محمد فوزي.

وفى النهاية تم توزيع شهادات التقدير، والتكريم للمشاركين في المؤتمر من الباحثين والمنظمين.