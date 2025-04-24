 الأولى من نوعها بالجامعات المصرية.. جامعة الجلالة تطلق إدارة الرضا الطلابي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأولى من نوعها بالجامعات المصرية.. جامعة الجلالة تطلق إدارة الرضا الطلابي

عمر فارس
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 10:07 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 10:07 ص

أعلنت جامعة الجلال إطلاق إدارة الرضا الطلابي، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، تهدف إلى قياس مستوى رضا الطلاب عن كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية بشكل منهجي وشفاف، بما يضمن تطوير الخدمات التعليمية والإدارية وفقًا لتطلعات واحتياجات الطلاب.

وتماشياً مع معايير الجودة العالمية، أطلقت جامعة الجلالة منصة إلكترونية متطورة (Galala Engage Platform) لتسهيل استقبال شكاوى ومقترحات الطلاب في مختلف الشؤون الجامعية، مع التزام الإدارات المختصة بالرد على هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل، بما يعزز من فاعلية قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة ويضمن سرعة الاستجابة لمتطلباتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية جامعة الجلالة لترسيخ ثقافة التفاعل الإيجابي بين الطلاب والإدارات، ودعم بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتطوير، مما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.

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