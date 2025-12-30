ساكا يقود هجوم أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب «الإمارات»، معقل الجانرز، في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة وربع مساءً بتوقيت السعودية.

وجاء تشكيل آرسنال الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل – هينكابي

خط الوسط: مارتن أوديجارد – ميرينو – مارتين زوبيميندي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

ويطمح آرسنال إلى تحقيق الفوز على أستون فيلا لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.