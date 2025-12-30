 ساكا يقود هجوم أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
ساكا يقود هجوم أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 9:45 م

كشف الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب «الإمارات»، معقل الجانرز، في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة وربع مساءً بتوقيت السعودية.

وجاء تشكيل آرسنال الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل – هينكابي

خط الوسط: مارتن أوديجارد – ميرينو – مارتين زوبيميندي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

ويطمح آرسنال إلى تحقيق الفوز على أستون فيلا لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


