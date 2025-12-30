عقدة تاريخية تهدد بن رمضان وتونس في كأس أمم إفريقيا

تترقب الجماهير الإفريقية والعربية مواجهة قوية بين المنتخب التونسي ونظيره المالي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

ووقع المنتخب التونسي في مواجهة نظيره المالي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف نيجيريا، واحتلت مالي المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المغرب، وتقام المباراة يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ورغم التوقعات الكبيرة للمنتخبين لم يقدما أداءً مقنعًا في دور المجموعات، حيث تعادلت مالي في 3 مباريات، فيما بدأت تونس بقوة أمام أوغندا ثم خسرت أمام نيجيريا وتعادلت مع تنزانيا.

ويسعى المنتخب التونسي لتحقيق انتصاره الأول على حساب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث لم يسبق له الفوز أمام نسور مالي في البطولة القارية.

والتقى المنتخب التونسي مع نظيره المالي 4 في كأس الأمم الإفريقية بالإضافة لمباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، خسر في ثلاث مواجهات وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.

بدأت مواجهات المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية 1994 وخسر المنتخب التونسي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دور المجموعات.

ثم جاءت المقابلة الثانية في نسخة 2019، وتعادل المنتخبان 1-1، ضمن منافسات دور المجموعات، ثم فازت مالي في نسخة الكاميرون 2021 بهدف دون رد، وأخيرًا تعادل المنتخبان في النسخة الماضية في كوت ديفوار 1-1.

فيما فازت مالي 2-1 في المرة الوحيدة التي جمعت المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، والتي كانت في ربع نهائي نسخة 2016.

وفي سياق متصل تحمل المباراة مواجهة خاصة بين لاعبي الأهلي، محمد علي بن رمضان نجم المنتخب التونسي، وأليو ديانج متوسط ميدان منتخب مالي.