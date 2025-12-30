النصر يتعادل مع الاتفاق في مباراة قوية بالدوري السعودي الممتاز

تعادل نادي النصر أمام مضيفه، الاتفاق بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب محمد بن فهد، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب نادي النصر.

وتقدم الاتفاق في النتيجة بالدقيقة 17 عن طريق اللاعب، جورجينيو فينالدوم، فيما أدرك النصر التعادل في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، عن طريق اللاعب، جواو فيليكس.

وفي الدقيقة 67، نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني للنصر، فيما تمكن نادي الاتفاق من تسجيل التعادل في الدقيقة 80، عن طريق اللاعب، جورجينيو فينالدوم.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 31، التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 16، في المركز الثامن.