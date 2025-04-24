واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، أن 40 فلسطينيا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستُشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استُشهد 6 مواطنين من عائلة واحدة، تتألف من الأب والأم وأطفالهما الأربعة، إثر قصف الاحتلال منزلهم.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة فرج الله بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

أما في مدينة خان يونس، فقد استُشهد رجل وزوجته جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، كما استُشهد طفلان شقيقان وأصيب آخرون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51,305، والإصابات إلى 117,096 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، حيث استشهد أكثر من 17 ألف طفل منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وصباح اليوم اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة زعترة شرق بيت لحم، واعتقلت فلسطينيين من مدينة نابلس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت الأربعاء، أن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل قرر منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غز- حسب سكاي نيوز عربية.

وأضافت الهيئة أن "أطرافا دولية تضغط على حماس لقبول مقترح الوسيط الأميركي للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد وصفقة لتبادل المحتجزين".