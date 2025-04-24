عمار الحكيم يدعو الى ضبط التصريحات التي تؤثر في العلاقة بين العراق والأردن

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مساء اليوم الخميس، إلى ضبط التصريحات التي تؤثر في العلاقة بين العراق والأردن والتصدي للأصوات النشاز التي تصدر من هنا وهناك.

ودعا الحكيم خلال استقباله رئيس مجلس النواب الأردني أحمد بن محمد بن علي الصفدي إلى ضرورة "الوقوف عند هذه الجزئيات وعدم السماح لها بالتأثير على الرأي العام كما ندعو لتسهيل دخول المواطنين بين البلدين".

وأكد على" عمق العلاقة بين العراق والأردن والمصالح المشتركة، مما يتطلب الإنشداد لبعضنا وتعشيق العلاقة بين البلدين عبر الزيارات المتبادلة وأهمية الدبلوماسية الشعبية بين الجانبين في مجالات إعلامية وفنية وأدبية مما يسهم في تعزيز العلاقة بين الجانبين فضلا عن ضرورة التكامل الاقتصادي وتبادل الزيارات لرجال الأعمال وتنسيق المواقف بين البلدين في مواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجه المنطقة".

وشدد على ضرورة تحقيق "التكامل في مجال الزراعة والصناعة الطبية والطاقة المتجددة بين البلدين والتعاون في الأروقة التي يحضر فيها العراق والأردن وتنسيق المواقف خدمة لشعبي البلدين وشعوب المنطقة وإدامة العلاقة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، وهي علاقة تكاملية لا تستهدف أحدا ولحضور أردني فاعل في طريق التنمية".