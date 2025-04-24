إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص والضرب خلال اقتحام مخيم بلاطة

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أصيب 4 مواطنين، اليوم الخميس، بالرصاص الحي وبالضرب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) برصاص الاحتلال في الركبة، وشاب (21 عاما) بالرصاص في القدم، فيما أصيب طفلان بكسور خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهما.

كما أكدت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وئام وإسلام قرعان خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأشار مراسل «وفا»، إلى أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت «حارة الحشاشين» داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع الاحتلال بمزيد من التعزيزات.