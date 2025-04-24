جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميا، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرون بجروح برصاص مقاومين شمال قطاع غزة.

وقال في بيان عبر منصة «إكس» قبل قليل، إن «سائق دبابة من الكتيبة 79 التابعة للواء المخاتش 14 قُتل خلال المعركة، وتم إخطار عائلة القتيل، لكن لم يُسمح بعد بنشر اسمه».

وأشار إلى «إصابة ضابط من وحدة الهندسة للمهام الخاصة ياهالام، وجندي احتياط من نفس الكتيبة (79) التابعة للواء المخاتش 14 بجروح خطيرة»، بالإضافة إلى جندي من الكتيبة 8239 أصيب بجراح متوسطة.

وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى، وإخطار ذويهم.