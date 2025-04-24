أوكرانيا: هجوم روسي بطائرة مسيرة يستهدف العاصمة كييف

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أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن هجوم بطائرة مسيرة روسية على كييف، وقالت إنه ألحق أضرارا بمناطق سكنية.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام أن عدة أحياء استهدفت، حيث أصيبت مبان سكنية وسيارات واشتعلت النيران فيها.

وأضاف كليتشكو أن أحد المباني السكنية دمر، وهناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض.



وقال إن 12 شخصا، من بينهم طفل /3 سنوات/، أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى. وحث كليتشكو السكان على البقاء في الملاجئ حفاظا على سلامتهم.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع غارات جوية في أجزاء أخرى من البلاد.