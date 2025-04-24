وزير الدفاع السوري يبحث مع وفد عسكري أردني آفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين

بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع وفد عسكري أردني رفيع المستوى آفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.



وأفادت وزارة الدفاع السورية على "تلغرام" بأن أبو قصرة استقبل في مقر الوزارة وفدا عسكريا رفيع المستوى من الأردن، برئاسة اللواء الركن يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وذلك بحضور اللواء علي النعسان، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وبدورها، أعلنت "القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي" في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الحنيطي بحث مع أبو قصرة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون الأمني والعسكري بين البلدين الشقيقين.



وأكد الحنيطي أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة والإقليم من خلال تسخير الإمكانات والقدرات التي تمتلكها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، وبشكل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وخاصة في ظل التحديات التي تشهدها المناطق الحدودية، لتعزيز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.



من جانبه، عبّر أبو قصرة، وفقا للبيان، عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتزام سوريا بالتعاون الوثيق مع الأردن، مشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به الملك الأردني عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم.