مديرة صندوق النقد الدولي تطالب بالتوصل لحل سريع للنزاعات التجارية

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طالبت مديرة صندوق النقد الدولي الدول، بالتحرك "سريعا" لحل النزاعات التجارية التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن عدم القدرة على التنبؤ الناجمة عن حملة الضرائب الشرسة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأجنبية تدفع الشركات لإرجاء الاستثمارات والمستهلكين للتوقف عن الإنفاق.

وأضافت للصحفيين، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم الخميس: "الغموض أمر سيىء للأعمال التجارية".

وتأتي تصريحات جورجيفا، بعد يومين من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام.

وحذرت جورجيفا، من أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن النزاع التجاري سوف يترك تأثيرا سلبيا أكبر على الدول الفقيرة، التي ليست لديها الأموال لمواجهة هذا الضرر.