ترامب: روسيا مستعدة للتفاوض على إنهاء الحرب وأعتقد أن لدينا اتفاقا معها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة للتفاوض على حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء بعد توقيعه عدة مراسيم بشأن نظام التعليم الأمريكي في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن لدينا اتفاقا مع روسيا، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي".

وتابع ترامب قائلا: "كنت أعتقد أن التعامل مع زيلينسكي سيكون أسهل. حتى الآن كان الأمر أصعب، لكن لا بأس".

ولم يوضح ترامب ما إذا كان سيلتقي الرئيس الأوكراني في جنازة البابا فرنسيس في روما يوم السبت. ومن المقرر أن يسافر كلا الرئيسين إلى إيطاليا لحضور الجنازة.