زيلينسكي يقطع زيارته إلى جنوب أفريقيا بعد مقتل 9 في غارة روسية على كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه سيقطع زيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا، وسيعود إلى بلاده، بعد الغارة التي شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وأضاف زيلينسكي في منشور له على منصة "تليجرام" أنه سيعود إلى كييف بعد لقاء الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا.

وكان الزعيم الأوكراني يأمل في حشد المزيد من الدعم من جنوب أفريقيا، في إطار جهوده من أجل إنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع.

وجاء الهجوم الروسي على كييف بعد ساعات مما يبدو تعثرا لمفاوضات السلام، حيث هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي، وقال إنه يطيل أمد "ساحة القتال" بسبب رفضه التنازل عن شبه جزيرة القرم لصالح روسيا في إطار خطة سلام محتملة.