ثقافة الغربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء بأنشطة فنية وتثقيفية متنوعة

احتفال ثقافة الغربية بذكرى تحرير سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الغربية، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

ونفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت احتفالية بقصر ثقافة الطفل بطنطا، استهلت بافتتاح معرض فني ضم لوحات مميزة عبرت خلالها الطفلة مليكة زايد، من رواد القصر، عن حب الوطن.

وأعقب ذلك محاضرة بعنوان "وعادت سيناء"، تحدث خلالها صبحي كوته، رائد متقاعد، عن بطولات القوات المسلحة في استعادة أرض الفيروز، مؤكدًا أن سيناء كانت ولا تزال رمزا للفداء والتضحيات، وشاهدة على الكثير من المعارك التي خاضها المصريون لتحريرها من قوات الاحتلال.

واختتمت الفعاليات بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي توضح دور القوات المسلحة في استعادة تلك الأرض الغالية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، أعد قصر ثقافة طنطا، لقاء أشار خلاله سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام بالغربية الأسبق، أن الخامس والعشرين من أبريل يعد يوما فارقا في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدا أن تلك الأرض المباركة تستحق التضحية ومواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وفي دار الكتب بطنطا، عقد لقاء تحدث خلاله الكاتب الصحفي علاء شبل، عن قدسية أرض سيناء، موجها التحية لرجال القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عنها.

وفي قصر ثقافة المحلة أقيمت محاضرة بعنوان "السياحة في سيناء"، استعرضت خلالها د. أميرة القناوي، مسئول الوعي الأثري بالغربية، المقومات السياحية التي تتمتع بها تلك المحافظة لتصبح واحدة من أفضل الأماكن السياحية في مصر.

فيما أعد بيت ثقافة كفر الزيات ورشة حكي تضمنت ناقش خلالها الروائي محمود سعد كتاب "سيناء"، للكاتب د.جمال حمدان، وكتاب "من صفحات المقاومة الشعبية في سيناء"، للكاتب نبيل فاروق.