استشهاد 20 فلسطينيا في جباليا جراء مجزرة إسرائيلية

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استشهد 20 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بغارة استهدفت منزلا يؤوي نازحين بمنطقة جباليا، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم الخميس، بقطاع غزة إلى 67 فلسطينيا.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن الدفاع المدني ومصادر طبية، باستشهاد 20 فلسطينيا وإصابة عدد كبير من المواطنين إثر استهداف مقاتلات إسرائيلية منزل "الحاج علي" المأهول بالنازحين في حي "أرض حلاوة" بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إنه "ما يزال تحت الأنقاض أشخاص مفقودون يصعب انتشالهم لعدم توفر معدات الإنقاذ الثقيلة".

وخلال ساعات النهار والفجر، استشهد 47 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستهدفت الغارات شققا وخياما تؤوي نازحين وتجمعات مدنية، في تصعيد يفاقم حصيلة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

حيث استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بناية في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي غارة أخرى، استشهد فلسطيني من عائلة "الجليس" وزوجته الحامل وطفليهما، جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع النخيل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين في غارتين منفصلتين استهدفتا حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وخلال ساعات الصباح، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف استهدف نقطة للشرطة داخل سوق بلدة جباليا شمالي القطاع.

وفجراً، استشهد 6 فلسطينيين بينهم امرأة و4 أطفال، بقصف منزل في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جرّاء قصف مسيّرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في شارع البركة في دير البلح.

كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بعد أن قصفت مسيرة إسرائيلية تجمعًا للأهالي أمام تكية خيرية قرب ترنس البابا ببلدة الزوايدة.

فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في استهداف لخيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

أما في جنوب القطاع، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف طائرة إسرائيلية منزلاً لعائلة محفوظ، في منطقة قيزان النجار، جنوب مدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدية الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس.

وبالتوازي، استشهدت طفلتان بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمنطقة العطار بمدينة خان يونس.

وفي خان يونس أيضا، استشهد فلسطينيان إثر استهداف منزل في منطقة قزان النجار.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.