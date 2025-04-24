إغلاق المتحف المصري الكبير من 15 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل استعدادا للافتتاح الرسمي

-⁠ تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية داخل المتحف

في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 3 يوليو القادم، تقرر غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو القادم، حيث ستقوم وزارة السياحة والآثار خلال هذه الفترة بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية داخل المتحف.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه من المقرر أن يتم فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين عقب الافتتاح الرسمي له خلال مواعيد العمل الرسمية، ليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة بالمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلاً تجريبياً لعدد من الأماكن به، كما بدأت هيئة المتحف بداية من شهر فبراير الماضي في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفاً وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يشهد المتحف فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.