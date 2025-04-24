الصحة: افتتاح 28 عيادة جديدة لصحة الرئة بمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بالمحافظات

الوزارة: فحص أكثر من 35 ألف مواطن ضمن مبادرة صحة الرئة بعيادات المبادرة في مستشفيات الأمراض الصدرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 35 ألفا و82 مواطنا ضمن مبادرة صحة الرئة بعيادات المبادرة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة بمبادرة صحة الرئة والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022 تزامنا مع انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ.

وأكد حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، افتتاح 26 عيادة جديدة لصحة الرئة بمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بمختلف محافظات الجمهورية وهي: (أسوان - أسيوط - الجيزة - الزقازيق - السويس - العباسية - الفيوم - المحلة - المعمورة - المنصورة - المنيا - إمبابة - دكرنس - دمنهور - دمياط - سوهاج - شبين الكوم - صدر بنها – طنطا- قنا - كفر الشيخ - كوم الشقافة - مستوصف صدر المعمورة - مستوصف صدر حلوان- منوف- مستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان).

وأشار عبدالغفار، إلى تزويد العيادات الجديدة بأجهزة قياس وظائف التنفس للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مثل الربو الشعبي والسدة الرئوية وأورام الرئة وإعطاء الإرشادات الصحية للتوعية بالأمراض المزمنة وإعطاء التوعية والإرشادات للوقاية والممارسة الصحية لتجنب حدوث المضاعفات المرضية الخطيرة، والتوعية بطرق الحفاظ علي سلامة المرضى.

ومن جانبه، قال الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه في حال ثبوت إصابة بعض الحالات بالسدة الرئوية، أو الربو الشعبي، وأورام الرئة وغيرها من الأمراض الصدرية سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو حرجة يتم توجيه الحالة إلى مستشفى الصدر بالمحافظة؛ لتقييم وظائف التنفس وتقديم الخدمة الطبية اللازمة والعلاج، لافتا إلى استمرار متابعة المرضى عن طريق الهواتف الشخصية بعد استقرار الحالة وخروجها من المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة الأمراض الصدرية، إنه في إطار توجيهات وزير الصحة بتخفيف العبء عن مرضى الصدر وخاصة مرضى التليفات الرئوية، تم عمل مبادرة لتزويد المرضى بمولدات الأكسجين التي يحتاجون إليها بعد عمل تقرير طبي بالحالة المرضية، وتم خلال الفترة من مايو حتى نهاية ديسمبر 2024 توزيع 433 جهازا على المرضى حرصا على صحتهم وسلامتهم.