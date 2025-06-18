عصام الحضري: بيكهام توقع فوز الأهلي على إنتر ميامي في مونديال الأندية

تحدث عصام الحضري حارس مرمى الأهلي سابقا عن تواجده في أمريكا لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

قال الحضري في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "أشكر بلدي مصر على منحي الفرصة للتواجد بين أساطير فيفا لولا مصر لما كنت متواجد هنا".

أضاف: "كل الأساطير قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي حتى بيكهام نفسه، توقعت فوز الأهلي بفارق أكثر من هدف وكان لديهم ذهول بمستوى الأهلي في الشوط الأول ضد إنتر ميامي والكل قال إن الأهلي أهدر فوز تاريخي على إنتر ميامي".

وواصل: "لابد من الصبر على ريبيرو، ولا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي وكل اللاعبين في الأهلي كان لديهم روح وإصرار وكل اللاعبين قادرين على اللعب في أندية أوروبية".

وأشار: "لابد من الإشادة بمحمد الشناوي وسيظل حارس الاهلي ومنتخب مصر حتى يقرر عدم اللعب ومروان عطية وأشرف داري وياسر ابراهيم ووسام أبو علي وإنقاذه الصعب جدا".

وواصل: "طول ما اسم مصطفى شوبير بيتقال ده بيعكس إن الثنائي بيتدرب بشكل جيد ورغم خلافاتي مع شوبير الكبير احب مصطفى شوبير جدا ومعجب بقدراته".

وعن الهجمة المرتدة لحسين الشحات: "منفعلتش لوحدي هو كان مستني حد يجيله من تحت وحسين مكانش شايف اللاعب اللي جاي من وراه وحسين الشحات مش قصده يعمل كدة لو كان بيحب نفسه كان شاط على طول وكل الاساطير تفاعلوا مع كرة حسين الشحات رونالدو وبيبي".