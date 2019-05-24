أمريكي متهم بالتجسس في روسيا يعلن أن حياته في خطر

أعلن المواطن الأمريكي بول ويلان، الذي تتهمه روسيا بالتجسس، أن حياته مهددة بالخطر من قِبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وقال ويلان أثناء محاكمته اليوم (الجمعة) بموسكو ، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك": "إن نقيبا بالأمن الفيدرالي الروسي يدعى خيجنياك يتصرف بطريقة غير مهنية ويهين كرامتي ويهدد حياتي".

وكانت محكمة موسكو قد رفضت في وقت سابق إخلاء سبيل ويلان بكفالة، معتبرة اتهام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي له بالتجسس اتهاماً قانونيا. يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد اعتقل الأمريكي ويلان (48 عاما) نهاية العام الماضي في موسكو بتهمة التجسس.

ويواجه ويلان -الذي يحمل أربع جنسيات ، هي الأمريكية والبريطانية والايرلندية والكندية- تهمة تتراوح عقوبتها بالسجن بين 10 و20 عاماً، غير أنه لم يعترف بهذه التهمة حتى الآن.