ملك الأردن يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار بغزة

العاهل الأردني: التعاون بين الأردن ومصر مستمر للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة

استقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية، الذي نقل إلى العاهل الأردني رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق الوثيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين، حمّل الملك، وزير الخارجية المصري، تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومثمنا الجهود الكبيرة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد خلال اللقاء، ضرورة البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي، بما يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد بالتنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي فاعل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك على مواصلة المملكة تقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أهمية استمرار التعاون بين الأردن ومصر للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.

ولفت إلى تحذيراته المتكررة من عدم إمكانية استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات وممارسات استفزازية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك.

كما شدد على أن الأردن يواصل بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.