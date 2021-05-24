تشاينا موبايل تعتزم استثمار 28 مليار يوان في شبكات الجيل الخامس

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أعلنت شركة الاتصالات الصينية تشاينا موبايل، اعتزامها استثمار 28 مليار يوان (35ر4 مليار دولار) من حصيلة طرح أسهمها للبيع في بورصة هونج كونج للأوراق المالية في تطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالصين.

وأضافت الشركة أنها تعتزم استثمار 10 مليارات يوان في الأبحاث والتطوير في التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل السادس للاتصالات واستثمار 8 مليارات يوان في بناء بنية تحتية جديدة للحوسبة السحابية و5 مليارات يوان في شبكات اتصالات النطاق العريض والمنازل الذكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عائد طرح سندات تشاينا موبايل بعد خصم نفقات الإصدار سيصل إلى 58 مليار يوان.

وتعتزم الشركة طرح ما يصل إلى 8ر964 مليون سهم باليوان الصيني.

ومن المقرر التصويت على قرار طرح الأسهم وخطط استغلال حصيلة الطرح خلال الجمعية العمومية غير العادية للشركة يوم 9 يونيو المقبل.