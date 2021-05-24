شعراوي: بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير المخلفات وتسليمه الشهر المقبل

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه تم التخلص من نحو 900 ألف طن من التراكمات التاريخية بمقلب سندوب بمحافظة الدقهلية؛ والتي كانت تشتعل بصفة مستمرة، مشيرا إلى التخلص من أكبر مقلب عشوائي في مصر وذلك خلال عام تقريبًا بداية من شهر أبريل 2020 وحتى مايو 2021.

وأضاف شعراوي، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة نفذت العديد من التدخلات الهامة بالدقهلية، منها إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئي والصحي المحتمل نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة تفعيل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة لمدة 4 سنوات 2019 - 2023 بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع على أرض المحافظات.

وتابع: "جار الانتهاء من إنشاء مصنع للمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم (عدد 2 خط)، في منطقة سندوب لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بني عبيد) بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة"، مضيفًا أنه متوقع الانتهاء من الأعمال النهائية وتسليم المصنع للتشغيل الدائم فى الأسبوع الأول من يونيو 2021.

ولفت إلى أن إجمالي تكلفة تلك المشروعات بلغت نحو 322 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوحدة التنفيذية للمخلفات تابعت عمليات إعداد التصميمات التفصيلية للمصنع من خلال مكتب استشاري متخصص وتوريد المعدات الميكانيكية من دولة ألمانيا.

وأوضح، أنه تم توقيع عقد لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الدقهلية مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن/ يوم ويتضمن العقد قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدانا بناحية قلابشوم مركز بلقاس ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلى المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقا للضوابط والمعايير البيئية.