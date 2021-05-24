برلين تستدعي سفير بيلاروس بسبب إجبار طائرة ريان إير على الهبوط في بلاده

أعلنت الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير البيلاروسي للحضور إليها مساء اليوم الاثنين بسبب إجبار طائرة الركاب التابعة لشركة ريان اير على الهيوط في مطار مينسك أمس الأحد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إن "التفسيرات التي قدمتها الحكومة البيلاروسية حتى الآن عن الهبوط الإجباري لطائرة ريان اير في مينسك غير معقولة وغير جدير بالمصداقية، ونحن بحاجة إلى توضيح لما حدث بالفعل على الطائرة وعلى الأرض".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هناك حاجة إلى توضيح بشأن سلامة الناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش وشريكة حياته "اللذين يجب إطلاق سراحهما فورا".

وأوضح ماس أن وكيل الوزارة ميجويل برجر سيجري المحادثة مع السفير البيلاروسي دنيس سيدورينكو" في الوقت نفسه سيجري زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي اليوم مشاورات حول عواقب هذه الواقعة، ولا يمكن أن يظل هذا التعدي دون عواقب".

كانت سلطات بيلاروس أجبرت طائرة الركاب التي كانت في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس على الهبوط في مطار مينسك أمس.

وأكدت منظمة "فيسنا" الحقوقية وتقارير إعلامية مختلفة أن السلطات البيلاروسية ألقت القبض على الناشط المعارض بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة وذلك عقب هبوطها.

تجدر الإشارة إلى أن بروتاسيفيتش، الذي يدير واحدة من أبرز القنوات المعارضة على تطبيق تليجرام، ملاحق دوليا من قبل الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.